Bombardıman sonrası görme kaybı yaşayan Suriyeliler yardım bekliyor

Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'dan tahliye edilenler arasında bulunan çok sayıda Suriyeli, yaşadıkları acının izlerini gözlerinde taşıyor.

Doğu Guta'dan tahliyelerine bir ay kala savaş uçaklarından atılan bombaların bulundukları sığınak ve evlerine isabet etmesi sonucu görme kaybı yaşayan Muhammed Bessam El Meydani (57), Sair Hubbolla (30) ve 2 yaşındaki Mutasimbillah Abidrabbo, tedavi olabilmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

"Günlerce aç kaldığımız zamanlar oldu"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akrabalarının yanında yerleşen Suriyelilerden Muhammed Bessam El Meydani, iç savaşta hayatta kaldıkları için şükrettiklerini söyledi.

Bölgede insanlık dramının yaşandığını anlatan Meydani, ''4 çocuğumla yıllarca açlık ve sefaleti yaşadık. Günlerce aç kaldığımız zamanlar oldu, çocuklarıma bir lokma ekmek bulmak imkansızdı. Çocuklarım yeterli beslenemedikleri için zayıfladı ve hastalandılar'' dedi.

Tahliyelerine 1 ay kala vurdular

Doğu Guta'dan tahliye edilecekleri haberini aldıklarında yeniden doğmuş gibi olduklarını söyleyen Meydani, "Ben ve ailemde inanılmaz sevinç vardı. Doğu Guta'dan tahliye edileceğimize bir ay kala saldırıya maruz kaldım ve sol gözümü kaybettim, sağ gözümde kısmen görme kaybı var. Tedavimizi nasıl yaptırmamız gerektiğini bilmiyoruz. Destek bekliyoruz. Bizlere her zaman desteğini esirgemeyen Türk halkına minnettarız" şeklinde konuştu.

"Çok acılar yaşadık"

Şarapnel parçalarının gözlerine isabet etmesi sonucu görme kaybı yaşayan Sair Hubbolla da sağlığına kavuşmayı istediğini söyledi.

Doğu Guta'da büyük acılar yaşandığını belirten Hubbolla, "Kuşatma altından çıkmadan rejim saldırısında evimiz isabet aldı ve ben de ağır yaralandım. Gözlerime gelen şarapnel parçaları gözlerimde önemli oranda görme kaybına yol açtı. Tedavi için buraya geldim, Türkiye'nin yardımları için çok teşekkür ederiz" dedi.

Minik Mutasimbillah Abidrabbo'nun babası Abidrabbo İman da Doğu Guta'da açlık ve bitmek bilmeyen saldırıların hayatlarını altüst ettiği anlattı.

"Ülkemize tekrar dönmek istiyoruz"

Tutunacak hiçbir dallarını kalmadığı dönemde tahliye edilecekleri haberini aldığını söyleyen İman, şunları söyledi:

"Tahliye edilmeye birkaç gün kala saldırı yaşandı ve o saldırıda sığınağımız vuruldu. İki yaşındaki oğlum toprak altında kaldı ve ağzı toprakla doldu, beynine oksijen gitmediği için görme yetisi zarar gördü. Güçlükle evladımı toprak altından çıkardık, kendinden geçmişti. 7 gün yoğun bakımda kalan oğlum şu an görme kaybı yaşıyor. Sağlık imkanları olmadığı için buraya geldik. Türkiye'de inşallah şifasını bulması için geldik. Allah bir daha o günleri yaşatmasın, evladım sağlığına kavuştuğu anda ülkemize tekrar dönmek istiyoruz.''

Kaynak: AA