Bombalı saldırılarda ölü sayısı artıyor

Pakistan'ın Paraçinar ve Kuetta kentinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda ölü sayısının 63'e yükseldiği, 220'ye yakın yaralının ise tedavi gördüğü bildirildi.

Eyalet hükümeti yetkilisi Beşir Han Vezir yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde dün meydana gelen çifte bombalı saldırıda 50 kişinin öldüğünü, en az 200 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İkinci patlamanın, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine toplanmasının ardından yaşanması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Kuetta Hastanesi Sözcüsü Vasim Beg tarafından yapılan açıklamada, dün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen bombalı araç saldırısında ise ölü sayısının 13'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 20 olduğunu ifade etti. Beg, hayatını kaybedenlerden 7'sinin polis olduğunu kaydetti.

Paraçinar'daki saldırıyı üstlenen olmadı. Kuetta'daki saldırı ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Leşker-i Cangvi El-Alami ve Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ul Ahrar örgütü tarafından üstlenildi.