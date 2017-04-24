Bombaların anasına, Rusya'dan 'bombaların babası'

Rus-Amerikan rekabeti, savunma sanayinde giderek kızışıyor.

Amerikan ordusunun, Afganistan'da DEAŞ'a karşı kullandığı "bombaların anası"na Rusya da "bombaların babası"yla karşılık verdi.

Bombaların anası, kısaca MOAB...

Nükleer olmayan en büyük bomba olarak bilinen bu silahı, Amerikan ordusu birkaç hafta önce Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a karşı kullandı.

Amerikan ordusu envanterindeki bu en büyük bombanın kullanılmasına Moskova'dan karşı hamle geldi.

Washington'un gövde gösterisine Rusya da "tüm bombaların babası" ile cevap verdi.

Rusya ordusu, çok daha güçlü bir konvansiyonel silaha sahip olduğunu duyurdu.

2007 yılında geliştirdiği termobarik bombaya "bombaların babası" adını verdi; yani FOAB...

Rusya'ya göre, bu bomba Amerikalı rakibinden dört kat daha güçlü. Bombaların babası, hedefi vurduğunda etraftaki herşey buharlaşıyor.

Bu bomba, Amerikan versiyonuna göre daha hafif, ancak zarar verdiği alan iki kat daha fazla... Patlama etkisi ise 44 ton TNT'ye eşdeğer.

Bombaların babası, henüz savaş alanında kullanılmadı.