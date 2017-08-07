Bomba imha görevlilerine saldırı

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Caloto kenti kırsalında, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) ait patlayıcıların imhasını gerçekleştiren görevlilere düzenlenen saldırıda 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Cauca yönetim bölgesine bağlı Caloto kenti kırsalında, FARC’ın patlayıcılarının imha çalışmalarını yürüten görevlilerin hedef alındığı silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralanan kişinin, BM gözlemcilerinin, polis korumasında gerçekleştirdiği imha çalışmalarına katılan Barışı Yetiştirme Birliği (UNIPEP) üyesi olduğu belirtilirken, saldırı düzenleyen gruba dair bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Kolombiya hükümeti ile yaptığı görüşmelerdeki müzakere heyetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı ELN’nin gerçekleştirdiğine yönelik haberler reddedildi.

Yerel basında, olay yerinde ELN’ye bağlı grupların görüldüğüne yönelik haberler yer almıştı.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.