ABD'de 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak Donald Trump'ın, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözünü değerlendiren Iraklı akademisyenler, söz konusu planı Filistin-İsrail barış görüşmelerine "darbe" olarak nitelendirdi.

Irak Stratejik Araştırma Topluluğu Başkanı Vatik Haşimi, Trump'ın bu adımı atması halinde başkanlığa çok kötü bir başlangıç yapacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haşimi, "ABD, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşırsa Trump'ın ilk başarısız adımı gerçekleşmiş olur ve Filistin-İsrail barış görüşmeleri çabalarına büyük bir darbe indirir." dedi.

Trump'ın vaadini hayata geçirmesi halinde bunun tüm bölgeyi etkileyeceğini belirten Haşimi, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması şiddetin bölgeye dönmesi demektir." ifadelerini kullandı.

"Bölgeyi şiddet sarmalına sokar"

Bağdat'taki Mustansiriyye Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi İsam Feyli de benzer bir görüşü savunarak, "Kudüs'ü İsrail varlığının başkenti ilan etme çabaları, bölgeyi yeni şiddet sarmalına sokar ve Arap-İsrail ilişkilerini olumsuz etkiler." diye konuştu.

Kudüs'ün dinler tarihindeki önemine değinen Feyli, "Kudüs'ün Müslümanlar için tarihi ve dini önemi çok büyük. Kudüs, Müslümanlar ve diğer dinlere mensup önemli şahsiyet ve eserlere sahip. ABD Büyükelçiliğinin oraya taşınması girişimleri İsrail-Filistin diyaloğunu engeller ve sonlandırır." yorumunu yaptı.

"Bölge daha fazla krizi kaldırmaz"

Diyala Üniversitesi Öğretim Üyesi Kazım Latif, Trump'ın adımının bölgede yeni bir kriz anlamına geleceği uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bölgemiz çatışma ve şiddet olaylarıyla boğuşurken daha fazla krizi kaldıramaz. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması yeni gerginlik ve tırmanışlar yaratabilir."