  • 17 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.037
  • BIST 81887.18
    ALTIN 147.681
Buradasınız : » » "Bölge daha fazla krizi kaldırmaz"

"Bölge daha fazla krizi kaldırmaz"

Iraklı uzmanlar, Trump'ın açıklaması olan ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması fikrini büyük bir sorun olarak nitelendirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Bölge daha fazla krizi kaldırmaz&quot;

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak Donald Trump'ın, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözünü değerlendiren Iraklı akademisyenler, söz konusu planı Filistin-İsrail barış görüşmelerine "darbe" olarak nitelendirdi.

Irak Stratejik Araştırma Topluluğu Başkanı Vatik Haşimi, Trump'ın bu adımı atması halinde başkanlığa çok kötü bir başlangıç yapacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haşimi, "ABD, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşırsa Trump'ın ilk başarısız adımı gerçekleşmiş olur ve Filistin-İsrail barış görüşmeleri çabalarına büyük bir darbe indirir." dedi.

Trump'ın vaadini hayata geçirmesi halinde bunun tüm bölgeyi etkileyeceğini belirten Haşimi, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması şiddetin bölgeye dönmesi demektir." ifadelerini kullandı.

"Bölgeyi şiddet sarmalına sokar"

Bağdat'taki Mustansiriyye Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi İsam Feyli de benzer bir görüşü savunarak, "Kudüs'ü İsrail varlığının başkenti ilan etme çabaları, bölgeyi yeni şiddet sarmalına sokar ve Arap-İsrail ilişkilerini olumsuz etkiler." diye konuştu.

Kudüs'ün dinler tarihindeki önemine değinen Feyli, "Kudüs'ün Müslümanlar için tarihi ve dini önemi çok büyük. Kudüs, Müslümanlar ve diğer dinlere mensup önemli şahsiyet ve eserlere sahip. ABD Büyükelçiliğinin oraya taşınması girişimleri İsrail-Filistin diyaloğunu engeller ve sonlandırır." yorumunu yaptı.

"Bölge daha fazla krizi kaldırmaz"

Diyala Üniversitesi Öğretim Üyesi Kazım Latif, Trump'ın adımının bölgede yeni bir kriz anlamına geleceği uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bölgemiz çatışma ve şiddet olaylarıyla boğuşurken daha fazla krizi kaldıramaz. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması yeni gerginlik ve tırmanışlar yaratabilir."

Etiketler: ABD büyükelçiliği, israil, Tel Aviv, Trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER