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Buradasınız : » » Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocukları için takas gündemde

Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocukları için takas gündemde

Nijerya, Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocuklarının kurtarılması için takas görüşmeleri yapacak.

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Boko Haramın kaçırdığı kız çocukları için takas gündemde

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmesi sonrası, terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocuklarının kurtarılması için takas görüşmelerini tercih edeceklerini açıkladı.

Basına kapalı görüşmeden sonra devlet başkanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Buhari ile Tillerson'ın görüşmede güvenlik, yolsuzlukla mücadele, ekonomik ilişkiler ve ülkenin demokratik gelişmesi gibi konuları ele aldığı duyuruldu.

Açıklamada Buhari'nin, "Boko Haram'ın kaçırdığı kızların kurtarılması için Nijerya, uluslararası örgütler ve müzakerecilerle görüşecek. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kızlarımızı sağ salim getirmek daha iyi" ifadelerini kullanıldığı belirtildi.

Kız çocuklarının kurtarılması için takas görüşmelerini tercih edeceklerini ifade eden Buhari'nin, hükümetin ülkede güvenliği sağlamaya devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Buhari'nin önümüzdeki seçime katılacağını söylediği de duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın da, Buhari'nin yolsuzlukla mücadele için başlattığı kampanyayı överek, toplanan paraların altyapının geliştirilmesine iyi bir çözüm olduğunu kaydettiği açıklandı.

Buna göre Tillerson, "Her zorlukta size desteğimiz var. Nijerya ekonomisinin gelişmesi için ticari yatırımlar konusunda ve 2019'da yapılacak devlet başkanı seçimlerine desteğimiz var" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Rex Tillerson, nijerya, Muhammed Buhari, Boko Haram, abd
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