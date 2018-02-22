Boko Haram'ın kaçırdığı 94 öğrenciden 48'i kurtarıldı

Ülkenin kuzeyinde bulunan Yobe Eyalet Valisi İbrahim Geidam açıklamasında, "Boko Haram örgütü üyeleri tarafından kaçırılan 94 öğrenciden 48'i Yobe ile Borno eyaletleri sınırında bulunan Jilli-Muwarti bölgesinde kurtarıldı." dedi.

Kurtarılan kızların ordu birliklerinin gözetimi altında olduğu ve sağlık kontrolleri sonrası ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Boko Haram örgütü üyeleri tarafından Yobe eyaletinde bulunan ve 704 öğrencinin öğrenim gördüğü okula düzenlenen baskında 94 kız öğrencinin örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı duyurulmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, elebaşları Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA