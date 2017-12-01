Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü

Boko Haram örgütü, Nijerya’da Adamawa Eyaleti’nin kuzeydoğusunda bulunan Madagali bölgesinde yine kan döktü.

Madagali Yerel Yönetimi başkanı Yusuf Muhammed, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Muhammed, teröristlerin insanları ve bazı hayvanları öldürdükten sonra tüm köyü yaktığını, kaç kişinin öldüğüne dair rakamların netleşmediğini bildirdi.

Boko Haram örgütünün, eyalette geçen hafta düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya’da 2000’li yılların başından bu yana varlığını sürdüren örgüt, 2009 yılında, liderleri Muhammed Yusuf’un gözaltındayken ölmesinin ardından kitlesel eylemler düzenlemeye başladı. Boko Haram terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

