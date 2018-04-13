  • 13 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.084
    EURO 5.039
  • BIST 109909.5
    ALTIN 176.067
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Boko Haram 5 yılda binden fazla çocuğu kaçırdı

Boko Haram 5 yılda binden fazla çocuğu kaçırdı

UNICEF, Nijerya'da çocukları hedef almaya devam eden Boko Haram'ın 2013'ten bu yana binden fazla çocuğu kaçırdığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Boko Haram 5 yılda binden fazla çocuğu kaçırdı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), terör örgütünün ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te düzenlediği Chibok baskının dördüncü yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla çocuğun Boko Haram tarafından kaçırıldığı, bu sayıya Chibok baskınında kaçırılan 276 kız öğrencilerin de dahil olduğu belirtildi.

Baskında kaçırılan yüzden fazla kız öğrencinin hala evlerine dönmediği anımsatılan açıklamada, "UNICEF, çocukların acilen serbest bırakılmasına ve okullara yönelik yapılan saldırılara son verilmesine için çağrılarına devam edecek" denildi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Muhammed Malik Fall, Boko Haram'ın okullarda, evlerde ve halka açık yerlerde sürekli hedef aldığı çocuklara şiddet uyguladığını vurgulayarak, "Chibok baskınının dördüncü yılı, bize Nijerya'nın kuzeydoğusunda çocukların şok edici derecede saldırıya maruz kaldığını hatırlatıyor" dedi.

Boko Haram 17 bin kişinin ölümüne neden oldu

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana faaliyette bulunan, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: unicef, nijerya, çocuk kaçırma, Boko Haram
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER