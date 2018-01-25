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Buradasınız : » » Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

Kolombiya’nın başkenti Bogota'da, hırsızlık ve diğer güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla motosiklet arkasında erkek yolcu taşımak yasaklanacak.

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Bogotada erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, Simon Bolivar Parkı'nda basına yaptığı açıklamada, motor hacmi 125 cc'nin üzerindeki motorsikletlerde, sürücünün arkasında bir erkeğin yolculuk yapmasını şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında yasaklayacaklarını duyurdu.

"Motosikletlerin halkın tercih ettiği çok kullanılan bir ulaşım aracı olduğu konusunda şüphemiz yok." diyen Penalosa, yasağın, birkaç ay boyunca uygulanacağını ve başkentin tamamında geçerli olacağını belirtti.

Penalosa, motosiklet sürücülerinin birçok vergiden muaf olduğunu, gişe ücreti ödemediğini ve plakalarına trafiğe çıkış kısıtlaması getirilmediğini hatırlatarak, belediyenin onları "her türlü desteklediğini" vurguladı.

Polis raporlarına göre, Bogota'da geçen yıl motosikletli hırsızlar 5 binin üzerinde kapkaç yaptı. Hırsızlık ve kapkaçta sık sık motosikletlerin kullanıldığı ülkede, bazı kiralık katiller de kurbanlarını motosikletle takip edip öldürüyor.

Başkentte uygulanacak "motosiklet arkasında erkek taşıma yasağı" halihazırda ülkenin Cucuta, Cali, Barranquilla ve Ibague kentlerinde de bulunuyor. Medellin şehrindeki yasak ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Yasak, ülke basınında yankı buldu. El Tiempo gazetesindeki haberde, Cucuta kentinde 1997-2014 yılları arasında suikaste kurban giden 7 bin kişinin yarısının motosikletli katiller tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Motosiklet sürücülerinden protesto

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüzlerce motosiklet sürücüsü, şehirde uygulanacak "motosiklet arkasına erkek yolcu yasağını" protesto için başkentin işlek caddelerinde toplandı.

Penalosa'nın, kentteki güvenlik önlemleri kapsamında uygulanacağını duyurduğu erkek yolcu yasağına tepki gösteren motosikletliler korna çaldı ve trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, bogota
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