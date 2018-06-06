Boeing, İran şirketleriyle anlaşmaları iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay İran’la yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan çekilme kararı aldı.

Kararın yankıları sürerken 2015'te askıya alınan İran yaptırımları da yeniden bir bir hayata geçiyor.

Bir yaptırım da Boeing'den

ABD'li uçak üreticisi Boeing de İranlı havayollarıyla yapılan milyarca dolarlık anlaşmaları iptal etti.

Boeing, yaklaşık 40 yıl süren ambargo nedeniyle ABD'den yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'la 16,6 milyar dolar ve 3 milyar dolarlık iki anlaşma imzaladı.

Airbus ile 20 milyar dolarlık anlaşma

İran, ayrıca Fransız uçak üreticisi Airbus ile yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında 100 uçak için anlaşma yapmıştı. Şu ana kadar İranAir'e 3 yolcu uçağının teslimatını yaptı.

Airbus'ın ABD'nin yaptırımları yaz sonunda devreye girmeden daha fazla teslimat yapmaya çalıştığı basına yansımıştı.

Filoyu yenileyemedi, kazalar peş peşe geldi

İran'da havayolu şirketleri ambargo nedeniyle uçak filosu yenileyemedi.

Bu da son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: TRT Haber, AA