  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandı

AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de görülen böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandı.

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Böcek ilaçlı yumurtalara Macaristanda da rastlandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de görülen böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandığı bildirildi.

Ulusal Gıda Güvenliği Ofisince yapılan açıklamada, böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünlerin ülkede de görüldüğü ifade edildi.

Söz konusu ürünlerin Almanya'dan Macaristan'a ithal edildiği belirtilen açıklamada, Tarım Bakanlığının 4 Ağustos'tan itibaren ülkeye giren yumurta ya da yumurta içeren tüm ürünleri kontrol edeceği, kontrollerin ay sonuna kadar süreceği kaydedildi.

AB, böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünleri 15 üye ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'un da aldığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün, "orta düzeyde zararlı madde" olarak nitelendirdiği fipronilin, çok fazla tüketilmesi durumunda böbreklere, ciğerlere ve tiroit bezine zarar verebileceği belirtiliyor.

Etiketler: yumurta, Macaristan, böcek ilaçlı yumurta
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