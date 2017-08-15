Böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandı

Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen "fipronil" adlı böcek ilaçlı yumurta krizi Danimarka'ya sıçradı.

Danimarka Gıda İdaresinden yapılan açıklamada, 20 ton böcek ilaçlı soyulmuş ve haşlanmış yumurtanın Danimarka'da piyasaya sürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, yumurtaların Danaeg Products adlı firma tarafından Belçika'daki bir firmadan ithal edildiği belirtilirken, yumurtaların Hollanda menşeili olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde kafe, kantin ve hazır yemek fabrikalarına satılan yumurtalarda fipronile rastlanması üzerine Danaeg Products adlı ithalatçı firmanın Gıda İdaresine başvurduğu aktarıldı.

Firmanın, müşterilerine ulaşarak yumurtaları tüketmemeleri ve imha etmeleri çağrısında bulunacağına dikkat çekilen açıklamada, yumurtalardaki fipropil düzeyinin insan sağlığını tehlikeye atacak seviyede olmadığı kaydedildi.

Böcek ilaçlı yumurtalar Danimarka’da ilk olarak bir ekmek fırınında ortaya çıkmıştı.

Fipronil nedir?

Fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olsa da Avrupa Birliği'nde (AB) insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi hayvanlarda kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

AB kuralları uyarınca 0,005 miligramın üzerinde fipronil tespit edilen yumurtaların piyasalardan çekilmesi gerekiyor. AB, 0,72 miligramın üzerindeki fipronilin ise insan sağlığına "ciddi" zararı olabileceğini belirtiyor.

Fransa'da 200 bin yumurta

Böcek ilaçlı yumurta skandalı Avrupa'da 11 ülkeye yayılırken, Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ilaçlı olduğu belirlenen 200 bin yumurtanın nisan ayından itibaren Fransa piyasasına sürüldüğünün belirlendiğini söyledi.

Tarım Bakanı Travert, RMC radyosunda skandala dair açıklamalarda bulundu.

İlaçlı yumurtaların nisandan itibaren Fransa'da tüketiciye sunulduğuna dikkati çeken Travert, "Bu yumurtalar şimdiye kadar satıldı ve tüketildi. İnsan sağlığına bir etkisinin olmadığı görüldü." dedi.

Hollanda'dan Fransa'daki bir marketler zincirine gönderilen 48 bin yumurtanın tespit edildiğini dile getiren Travert, "Analizlerin sonucu itibarıyla adı geçen üretim tesislerinden gelen yumurtalardan üretilmiş tüm ürünler piyasadan çekilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Travert, Fransa'da şimdiye kadar satılan ve tüketilen yumurtalarda az miktarda fipronil maddesinin bulunduğunu da ekleyerek, Ulusal Gıda Güvenliği Ajansının (ANSES) raporunda da aynı yönde bir sonucun ortaya çıktığını aktardı.