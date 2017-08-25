  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.485
    EURO 4.114
  • BIST 109153.91
    ALTIN 144.015
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Böcek ilaçlı yumurta krizinde liste giderek kabarıyor

Böcek ilaçlı yumurta krizinde liste giderek kabarıyor

Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurta skandalında yeni bir boyuta girilirken, Fransa Tarım Bakanlığı, piyasadan çekilecek ürünler listesine browni ve muffin türü kekleri de dahil etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Böcek ilaçlı yumurta krizinde liste giderek kabarıyor

Fransa Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belçika'da üretilen ve Fransa'da birçok süpermarket zincirinde satılan çikolata parçacıklı browni keklerin ve 5 ayrı marka muffin kekinin, böcek ilacı olarak kullanılan fipronil içerdiğinin belirlendiği belirtilerek, bu ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alındığı bildirildi.

Bakanlık daha önce de makarna, waffle, bademli pasta (frangipane) gibi ürünlerin raflardan indirileceğini açıklamıştı.

Hollanda Sağlık Bakanlığından önceki akşam yapılan açıklamada da ülkedeki tavuk kümeslerinde fipronil ilacı dışında amitraz isimli bir başka yasak maddenin de kullanıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Fipronil gibi amitraz da hayvanlarda haşeratın önlenmesi amacıyla kullanılıyor fakat gıda değeri olan hayvanlarda uygulanması, sağlığa zararlı oluşu nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmış durumda.

Böcek ilaçlı yumurtalar şimdiye kadar 20 ülkede görülürken, milyonlarca yumurtanın toplatılarak imha edildiği, 150'den fazla tavuk çiftliğinin de kapatıldığı açıklandı.

Etiketler: fransa tarım bakanlığı, böcek ilaçlı yumurta, Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurta skandalı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER