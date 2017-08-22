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Buradasınız : » » Böcek ilaçlı yumurta krizi çığ gibi büyüyor

Böcek ilaçlı yumurta krizi çığ gibi büyüyor

Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede üretilen yumurtalarda böcek ilacı fipronil tespit edildiğini açıkladı.

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Böcek ilaçlı yumurta krizi çığ gibi büyüyor

Macaristan'da Almanya'dan ithal edilen bazı ürünlerde tespit edilen böcek ilaçlı yumurta veya ilaçlı yumurtaları içeren ürünlerden sonra ilk defa yerli üretim yumurtalarda da fipronile rastlandığı bildirildi.

Nebih tarafından yapılan açıklamada, fipronil içeren taze yumurtaların toplatıldığı ve ağustos başından bu yana devam eden kontrollerin süreceği belirtildi.

Avrupa'da Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, ihracat dolayısıyla Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılmış durumda.

Hızla büyüyen yumurta krizi sonucu milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edilmişti. Avrupa genelinde ise 150 çiftlik geçici olarak kapatılmıştı.

Fipronilin, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan böcek ilacı olmasına rağmen Avrupa Birliği'nde, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

Etiketler: fipronil, böcek ilacı fipronil, Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurta
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