  • 12 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.837
    EURO 4.718
  • BIST 118275.76
    ALTIN 162.331
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM'ye, "Filistinlilere yardım" çağrısı

BM'ye, "Filistinlilere yardım" çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Filistinli sığınmacılar için yardım önerisi sundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMye, &quot;Filistinlilere yardım&quot; çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA), acil sosyal ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İsveç'le Ürdün'ün bu konuda birlikte hareket ettiklerini belirten Wallström, 15 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da UNRWA için bir konferans yapılacağını açıkladı.

Wallström, ''Konferansın amacı, yardım kuruluşunun 446 milyonluk bütçe açığının acil kapatılması. UNRWA, üçte biri sığınmacı kamplarında yaşayan 5 milyon Filistinli sığınmacıya yardım ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, UNRWA'ya olan güçlü desteği ve finansal sorunlarını çözme konusundaki taahhütleri için teşekkür ediyorum'' değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, İsveç, filistin, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER