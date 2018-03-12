BM'ye, "Filistinlilere yardım" çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA), acil sosyal ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İsveç'le Ürdün'ün bu konuda birlikte hareket ettiklerini belirten Wallström, 15 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da UNRWA için bir konferans yapılacağını açıkladı.

Wallström, ''Konferansın amacı, yardım kuruluşunun 446 milyonluk bütçe açığının acil kapatılması. UNRWA, üçte biri sığınmacı kamplarında yaşayan 5 milyon Filistinli sığınmacıya yardım ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, UNRWA'ya olan güçlü desteği ve finansal sorunlarını çözme konusundaki taahhütleri için teşekkür ediyorum'' değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA