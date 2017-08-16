  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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BM'nin yeni Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilciliği görevine eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in getirildiği belirtildi.

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BMnin yeni Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler

Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Christopher Ross'un istifasıyla boşalan Batı Sahra Özel Temsilciliğine Köhler'i atadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Batı Sahra sorununda adil bir siyasi çözüme ulaşmak için tüm taraflar ile iş birliği yapılacaktır." denildi.

Almanya'da 2004-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Köhler, 2000-2004 yıllarında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Etiketler: birleşmiş milletler, BM'nin yeni Batı Sahra Özel Temsilcisi, Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler
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