BM'nin "sınırları aç" çağrısını Ürdün reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, Suriye'nin güneybatısında ağır bombardıman ve hava saldırıları da dahil çapraz ateş arasında kalan sivil halk için "ciddi endişe" duyduğunu belirtti.

Flippo Grandi, Dera'da yaklaşık 750 bin sivilin hayatının tehlike altında olduğunu söyledi.

"Yerinden edilen sivillerin sayısı 320 bini geçti"

Rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen sivillerin sayısının 320 bini geçtiğini anımsatan Grandi, Ürdün sınırındaki Nasib/Jaber bölgesindeki kampta kalan 60 bin kişi de dahil olmak üzere evlerini terkeden sivillerin "korkunç" ve "güvensiz" şartlarda yaşadığını vurguladı.

Flippo Grandi, Ürdün sınırında bulunan bölgelerdeki saldırıların sivillerin yaşamını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Kaçan sivillerin güvenliklerini sağlamak için Ürdün'e sığınmaktan başka seçenekleri olmadığına dikkat çekti.

"Ürdün, Dera'dan kaçan sivillere sınırlarını açmalı"

Ürdün'e, Dera'dan kaçan sivillere sınırlarını açmasını ve uluslararası toplumun da bu ülkeye acilen yardım etmesi çağrısında bulunan Grandi, şunları söyledi:

"Acil tehlikeler göz önüne alındığında, güvenlik ihtiyacı duyan sivillere Ürdün'de geçici sığınma hakkı verilmesini ve uluslararası toplumun Ürdün'e dayanışma ve sorumluluk paylaşımı ruhuyla acil ve maddi destek tedarik etmesini savunuyorum."

Grandi, Suriye'deki en önemli önceliğin çatışmaların sona erdirilmesi için siyasi çözüm bulunması ve sivillerin daha fazla acı çekmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.

Ürdün talebi reddetti

Ürdün BM’nin mültecilere sınır kapılarını açması talebini reddetti. Ürdün Medya Bakanı Cemane Ganimat yaptığı açıklamada. "BM’nin Ürdün’den sınırlarını açma talebi, Ürdün’ün sınırların korunması ve güvenliği ile bağdaşmıyor" dedi.

Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı

Suriye Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA