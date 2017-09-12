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Buradasınız : » » BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırım kararına Çin'den destek

BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırım kararına Çin'den destek

Çin'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararını desteklediği bildirildi.

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BMnin Kuzey Koreye yaptırım kararına Çinden destek

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, BM'nin Pyongyang yönetiminin nükleer denemeleri durdurmasına yönelik aldığı yaptırım kararını onayladıklarını belirtti.

Gıng, BM'nin yeni yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın muhafazası, yarımadanın nükleerden arındırılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının korunması noktasındaki tutumunu yansıttığını ifade etti.

Yarımadadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Sözcü Gıng, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyinin kararlarına uyması, uluslararası toplumun evrensel çağrısına saygı göstermesi ve nükleer füze geliştirme programlarına son vermesi gerektiğine de değindi.

Güney Kore ve ABD'ye bölgedeki durumu karmaşık hale getirecek hareketlerden kaçınma çağrısında bulunan Gıng, Kore Yarımadası'nda askeri çözümün bir "çıkış yolu" olmadığını ve Çin'in bu bölgede savaş ve karmaşaya izin vermeyeceğini kaydetti.

Etiketler: çin, BM, Kuzey Kore, yaptırım
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