BM'nin Doğu Guta'ya hala erişimi yok

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, özellikle Duma ilçesinde on binlerce sivilin mahsur kalmasından endişe ettiklerini söyledi.

"Son dört haftada Doğu Guta'dan 133 bin kişinin ayrıldığını tahmin ediyoruz" diyen Mahecic, bu kişilerin 45 bininin halen Şam kırsalında toplu barınaklarda kaldığını aktardı.

Sözcü Mahecic, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 44 bin civarı kişinin ise Esed rejimi tarafından güvenlik taramasından geçirildikten sonra bölgeden ayrılmalarına izin verildiğini ifade etti.

BM ve bazı sivil toplum kuruşlarının toplu barınaklardaki insani durumu iyileştirmek için çaba gösterdiğini belirten Mahecic, BM olarak Doğu Guta'ya hala erişim izni sağlayamadıklarının altını çizdi.

Mahecic, "Doğu Guta'yı terk eden sivillerin taramadan geçirildiğinin farkındayız ama bilindiği üzere biz tahliye anlaşmasının veya bunun uygulanmasının bir parçası değiliz" dedi.

Kaynak: AA