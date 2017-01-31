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Buradasınız : » » BMGK'ya taşınan İran'ın füze denemesi

BMGK'ya taşınan İran'ın füze denemesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil olarak toplantıya çağıran ABD, bu aciliyetin sebebinin İran'ın balistik füze denemesi yaptığı sebebiyle olduğunu söyledi.

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BMGKya taşınan İranın füze denemesi

Trump'ın atadığı ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, göreve başladıktan sonra BMGK'yı İran'ın füze denemesini görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın 29 Ocak'taki bir orta menzilli balistik füze fırlatması ışığında BMGK'yı acil istişareye çağırıyor" ifadesi kullanıldı.

Acil istişare toplantısının salı günü yapılacak Suriye konulu toplantının ardından yapılması bekleniyor.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon bu çağrıdan saatler önce füze denemesinin, BMGK kararının ihlali olduğunu ve Konsey'in acil olarak toplanması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

Dün Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran’ın balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, füzenin detaylarını incelediklerini açıklamıştı. 

Bazı ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililerin Amerikan medyasına verdiği bilgilere göre, deneme Tahran’ın 180 km doğusunda yer alan Semnan sahasında gerçekleştirildi.

Etiketler: BGMK, abd, acil toplantı çağrısı, iran, balistik füze
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