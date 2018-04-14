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Buradasınız : » » BMGK'dan Rusya'nın tasarısına veto

BMGK'dan Rusya'nın tasarısına veto

BM Güvenlik Konseyi, ABD, Fransa ve İngiltere'nin kınanmasını öngören tasarıyı veto etti.

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BMGKdan Rusyanın tasarısına veto

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