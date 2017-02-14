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BMGK'dan Kuzey Kore'ye sert sözler

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirmesi, BMGK tarafından sert sözlerle kınandı.

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BMGKdan Kuzey Koreye sert sözler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirmesi üzerine acil toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Konsey üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği basın açıklamasını okudu.

Konsey üyelerinin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını sert şekilde kınadığını vurgulayan Yelchenko, bu eylemin daha önce alınan BMGK kararlarının ihlali olduğunu belirterek, Konseyin daha ileri tedbirler alabileceğini söyledi.

Etiketler: Kuzey Kore, balistik füze, BGMK, kınama
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