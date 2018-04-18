BMGK'da ABD ve Rusya arasında Rakka atışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), son dokuz günde altıncı kez Suriye gündemi ile toplandı.

BMGK'nın toplantısı, Rusya'nın ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun geçen yıl Rakka'da düzenlediği operasyonu görüşme talebi üzerine gerçekleşti.

"Koalisyon operasyonunda Rakka harabeye döndü"

Rusya'nın (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, koalisyonun Rakka operasyonunu eleştirdi.

"Rakka harabeye dönüştü. Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağlar oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor."

"ABD ve müttefikleri hem yargıç hem cellat"

Bölgede temel hizmetlerin verilemediğini söyleyen Rus temsilci, Suriye'deki kimyasal saldırıların sorumlularını bulmak için yeni bir soruşturma başlatılmasının anlamı olmadığını söyleyerek " Zaten, ABD ile müttefikleri hem yargıç nem cellat olarak hareket etti." dedi.

"Dikkati rejimin vahşetinden başka yöne çekmeye çalışıyor"

ABD'nin Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'nın Rakka operasyonuyla ilgili suçlamalarını reddetti.

"Rusya, bu toplantıyı talep etti. Bütün amacı dikkat dağıtmak. Konseyin dikkatini Esed rejiminin vahşetinden başka yöne çekmek."

"Yardım konvoyları her zaman Rakka'ya gidebilir"

Rakka'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında sivillerin tahliye edildiğini söyleyen Currie, "Birleşmiş Milletler'in yardım konvoyları Rakka ve Rukban'a her zaman gidebilir." dedi.

Amerikalı temsilci, Esed rejimin insan yardımları engellediğinden de bahsetti.

Öte yandan rejimin temsilcisi, Birleşmiş Milletler'den bir ekibin güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Duma'ya gittiğini ekibin onay vermesi halinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyetinin bugün ilçede çalışmaya başlayabileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA