BMGK toplantısında 3 ülke salonu terk etti

Suriye’de Esed rejiminin kimyasal silahlarla sivilleri katletmesine uluslararası kamuoyu sert tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de kimyasal katliamı görüşmek için New York'ta acil olarak toplandı.

Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri Fransa, ABD, İngiltere ile geçici üyeler Hollanda, İsveç, Peru, Polonya ve Fildişi Sahili'ni daimi temsilcilerinin talebi üzerine gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimi Temsilcileri, Güvenlik Konseyi salonunu terk etti.

Kaynak: İHA, DHA,