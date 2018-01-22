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BMGK Suriye'yi görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fransa'nın çağrısıyla Suriye gündemi ile toplanıyor.

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BMGK Suriyeyi görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmeler ile insani durum ve erişimin sağlanması konularını görüşmek üzere bugün toplanacak.

Fransa BMGK'yı Suriye konusunda acil toplantıya çağırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa rejim ihlalleri için BMGK'yı toplantıya çağırdı

Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını açıklamıştı.

Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemişti.

Twitter hesabından da paylaşımlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım.'' demişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, fransa, bmgk, birleşmiş milletler
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