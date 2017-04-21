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BMGK Kuzey Kore'yi uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nükleer denemesini "şiddetle" kınayarak, yeni yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyardı.

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BMGK Kuzey Koreyi uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), oy birliğiyle kabul edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin son derece istikrarsızlaştırıcı davranışlarının ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal ederek balistik füze denemesinin endişe verici olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nükleer denemesinin "şiddetle" kınandığı açıklamada, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Yasa dışı balistik füze denemelerinin bölgede gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'ye kışkırtıcı eylemlerine ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısı yapıldı. 

Etiketler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore, nükleer deneme, kınama
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