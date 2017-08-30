BMGK Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini sert şekilde kınayarak her türlü nükleer eyleme son vermesini istedi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısıyla kapalı oturumda bir araya geldi. Oturumda ABD tarafından hazırlanan başkanlık bildirisi görüşüldü.

Yürütülen müzakereler sonucu Konsey üyesi 15 ülkenin de onayı ile başkanlık bildirisi kabul edildi.

Bildiride Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen füze denemesi sert biçimde kınanarak, "haddi aşma" olarak nitelendirilen bu denemelerin kasıtlı olarak bölgesel barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulandı.

"BM Güvenlik Konseyi Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma konusunda kararlıdır." ifadesine yer verilen bildiride, Kuzey Kore'den BMGK kararlarına uyması ve bir daha balistik füze denemesi yapmaması ve tüm nükleer faaliyetlerini geri dönüşü olmayacak şekilde sonlandırması istendi.

"Barışçı çözüm" vurgusu

Bildiride, sorunun çözümü için diplomatik ve barışçı yöntemlere bağlı olunduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemiş, bu açıklama üzerine de yeni yaptırım ya da daha sert önlemlerin gündeme gelebileceği beklentisi oluşmuştu.

Ancak ABD tarafından hazırlanan BMGK bildirisinde herhangi bir yaptırım ya da güç kullanma mesajı verilmedi.

Kuzey Kore, dün sabah erken saatlerde balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uyguluyor.

Son olarak ABD'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltacak BM Güvenlik Konseyi kararı 5 Ağustos'ta tüm üyelerin desteğiyle kabul edilmişti.