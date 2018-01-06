BMGK, İran gündemiyle toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'da devam eden protestolar üzerine toplandı. Toplantıda, ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley konuşma yaptı.
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