BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı görüştü

Suriye'de kimyasal saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Dünyadan ise Esed zulmüne tepki yağıyor.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

"BM bu saldırıları ve sorumluları belirleyemedi"

De Mistura, Cenevre'den video konferansla katıldığı toplantıda, Duma'daki ''şüpheli'' kimyasal silah saldırısında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönünde haberler aldıklarını ancak BM'nin bu saldırıları ve sorumlularını belirleyemediğini söyledi.

De Mistura, Duma'daki ''iğrenç'' saldırı için ''kapsamlı ve bağımsız'' bir soruşturma çağrısı yaptı.

"İlk kez uluslararası güvenlikten endişe duydum"

De Mistura, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili, ''Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştım.'' dedi.

"ABD'nin Suriye'ye askeri operasyonunun 'ciddi sonuçları' olur"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda ''ciddi sonuçları'' olacağı uyarısını yaptı.

Nebenzia, Duma'da rejimin kimyasal silah saldırısı düzenlemediği iddiasında bulunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'yi Suriye'de Rusya'ya karşı ''agresif bir politika'' yürütmekle suçladı.

"Fransa ve İngiltere körü körüne ABD'nin peşinde"

Fransa ve İngiltere'nin ''hakaretler, savaş yanlısı söylemler ve yaptırımlarla körü körüne ABD'nin peşinden gittiğini'' açıklayan Nebenzia, Rusya'ya karşı tutumun Soğuk Savaş dönemindeki ''kabul edilebilir'' söylemin de ötesine geçtiğini söyledi.

"Kimyasal saldırı yalan"

Duma'daki kimyasal silah saldırısını "yalan'' olarak nitelendiren Nebenzia,''ABD'ye ilgili kanallar aracılığıyla askeri müdahaleninin ciddi sonuçları olacağınını ilettik.'' dedi.

Nebenzia, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yetkililerin kimyasal silah saldırısı soruşturması için hemen salı günü Suriye'ye uçabileceğini ve koruma sağlanacağını aktardı.

"ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Duma'daki kimyasal silah saldırısıyla ilgili, ''Sadece bir canavar bunu yapabilir. Sadece bir canavar sivilleri hedef alır.'' dedi.

BMGK harekete geçse de geçmese de ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ''cevap vereceğini'' söyleyen Haley, dünyanın artık adaleti görmesi gerektiğini ve böyle bir noktaya ulaştıklarını sözlerine ekledi.

"Tüm seçenekler masada"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, konseyden Duma'daki "korkunç" kimyasal silah saldırına yönelik soruşturma yürütülmesini talep etti.

ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine değindi.

"Öncelikle uygun bir soruşturma başlatılmasını tercih ediyoruz. En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Tüm seçenekler masada."

"Rusya'nın parmağı var"

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Duma'daki kimyasal silah saldırısında Rusya'nın da "parmağı olduğunu" söyledi ve ekledi:

"Bu saldırılar, doğrudan ya da dolaylı, Rusya'nın bilgisinde gerçekleşti."

Tasarı BMGK'ya sunuldu

Öte yandan ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK'ye sundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarıyı değerlendireceklerini söyledi.

Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda, BM Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının (UNIMI) görev süresi bir yıl olacak ve gerek duyulduğunda BMGK tarafından uzatılacak.

BM mekanizması tam faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 90 gün içinde ilk raporunu konseye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) sunacak.

Kaynak: AA