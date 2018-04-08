BMGK Doğu Guta için acil toplanıyor

Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silahla yapılan saldırı dünyanın da gündemindeydi.

Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 9 Nisan Pazartesi günü toplanma kararı aldı.

"BMGK bu vahşeti yapanları sorumlu tutmak zorunda"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kimyasal silah kullanımın sivilleri öldürmek için çok sık kullanılır hale geldiğini söyledi.

''BM Güvenlik Konseyi bir araya gelerek ilk müdahale ve bağımsız bir soruşturma için erişim talep etmek ve bu vahşeti yapanları sorumlu tutmak zorunda.''

Fransa'dan BMGK'ya çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da kimyasal saldırının ardından Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplanmasını talep etmişti.

78 sivil can verdi

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Kaynak: AA