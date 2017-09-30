  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM'den Yemen için heyet kararı

BM'den Yemen için heyet kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasını kararlaştırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden Yemen için heyet kararı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 2 yıldan fazladır çatışmaların yaşandığı Yemen'de insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyet kurulmasına karar verdi.

İnsan Hakları Konseyinin 36. oturumunun son gününde, uzman heyetinin kurulmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başını çektiği, Arap ülkelerinin üzerinde değişiklik yaptığı karar tasarısı, konseye üye 47 ülke tarafından oylama yapılmadan ortak kararla kabul edildi.

Kararla 2 yıldan fazladır iç çatışmaların yaşandığı Yemen'deki insan hakları ihlalleri ve bunların sorumlularının ortaya çıkarılması için "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan bir heyet kurulacak. 

Etiketler: BM, Yemen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER