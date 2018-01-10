BM'den yardım alamayan Suriyeli mülteci kendini yakmaya çalıştı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Riyad Zibu (45) adlı Suriyeli, Trablus'ta BM'nin mültecilere yardım dağıttığı binanın önünde, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Ceketinin alev almasının ardından çevredekiler Zibu'ya müdahale ederken, yaralanan mülteci hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Suriyeli mülteci Zibu'nun yardım alabilmek için bugün BM yardımlarının dağıtıldığı ofise gittiği aktarıldı. İddiaya göre, yetkililer Zibu'ya; kendisine yapılan yardımların durdurulduğunu bu nedenle yardım alabilmek için daha sonra tekrar başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Zibu'nun bunun üzerine olayı protesto ettiği ve motosikletinde taşıdığı benzini üzerine dökerek kendisini yakmaya çalıştığı belirtildi.

Vücudunun yüzde 35'inde üçüncü dereceden yanıklar oluştu

Yaralı mültecinin kaldırıldığı Selam Hastanesi doktorlarından Gabriel Seba, "Suriyeli mülteci Riyad Zibu, hastanemize getirildiğinde durumu ağırdı. Gerekli müdahale ile hastayı stabil hale getirdik. Yüz, gövde ve kol gibi çeşitli bölgelerinde yanıklar mevcut. Bütün vücudun yaklaşık yüzde 35'inde üçüncü dereceden yanıklar var. Gerekli tedaviyi uyguluyoruz." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği geçen ay, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğünü açıklamıştı. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu söylüyor.

Kaynak: AA