BM'den Venezuela'ya 'diyalog' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela hükümetine ve muhalefet liderlerine ülkedeki siyasi krizin çözümü için "diyalog" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Venezuela'da tırmanan siyasi gerginliğin azaltılması, şiddetin ve ölümlerin önlenmesi için tarafların çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter, Venezuela hükümetine ve muhalefete krizin çözümü için siyasi diyalog yolları aranması çağrısı yapıyor." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek, muhalefetin boykotuna rağmen, 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için yapılan kurucu meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklandı.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 115 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.