  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » BM'den Trump'ın mültecilere yönelik vize yasağına eleştiri

BM'den Trump'ın mültecilere yönelik vize yasağına eleştiri

Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, başkent Beyrut'taki BMMYK binasında basın toplantısı düzenledi.

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BMden Trumpın mültecilere yönelik vize yasağına eleştiri

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) mültecilere yönelik geçici vize yasağını eleştirerek, mültecilerin tehlikeli olmadığını ve ülkelerin mültecileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi temas için Lübnan'da bulunan Grandi, başkent Beyrut'taki BMMYK binasında basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donal Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD'ye girmesini yasaklayan kararını eleştiren Grandi, "Bu insanlar tehditlerden kaçıyorlar, kimseye bir zararları yok." dedi.

Grandi, mültecilerin içtenlikle, dayanışma halinde ve cömertçe kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mültecileri risk ya da tehdit taşıyorlar diye tanımlamak doğru değil, tehdit değiller." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Suriyeli mültecilerin ABD'ye girmesini de askıya alan kararını eleştirmeye devam eden Grandi, "Bu karar mültecilerle uluslararası dayanışmayı zayıflatması bakımından çok tehlikeli. Lübnan, Kenya, Pakistan gibi az kaynağa sahip olan ve milyonlarca mülteci barındıran ülkeleri desteklemek için zengin ülkelere ihtiyacımız var. Aksi halde bu ülkelere niçin bunu biz yapıyoruz demeye başlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye içinde güvenli bölge kurma tartışmalarına da değinen Grandi, "Şu anki koşullarda güvenli bölge gibi çözümlerin çalışmayacağını" savunarak, "Vaktimizi, kurulamayacak güvenli bölge planlarıyla harcamayalım. Çünkü henüz insanların dönebilmesi için yeteri kadar güvenli değil. Bunun yerine Suriye içindeki her yerde ülkeyi güvenli hale getirecek barış çalışmalarına odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, Filippo Grandi, abd vize yasağı, ABD Başkanı Donal Trump
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