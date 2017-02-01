BM'den Trump'a eleştiri

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştirerek, "Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır." uyarısında bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, 28. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Afrika'da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya'nın ciddi güvenlik sorunlarına rağmen yıllardır sınırlarını yüzbinlerce mülteciye açık tuttuğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştiren Guterres, "Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır." dedi.

Her ülkenin sınırlarını terör örgütlerinden koruma hakkı ve sorumluğu olduğunu ancak bunun dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile yapılamayacağını vurgulayan Guterres, "körü körüne alınan önlemlerin küresel terörle mücadelede etkisiz olacağını" belirtti. AA