  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.082
  • BIST 86295.72
    ALTIN 146.872
Buradasınız : » » BM'den Trump'a eleştiri

BM'den Trump'a eleştiri

Guterres, "Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden Trumpa eleştiri

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştirerek, "Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır." uyarısında bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, 28. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Afrika'da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya'nın ciddi güvenlik sorunlarına rağmen yıllardır sınırlarını yüzbinlerce mülteciye açık tuttuğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştiren Guterres, "Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır." dedi.

Her ülkenin sınırlarını terör örgütlerinden koruma hakkı ve sorumluğu olduğunu ancak bunun dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile yapılamayacağını vurgulayan Guterres, "körü körüne alınan önlemlerin küresel terörle mücadelede etkisiz olacağını" belirtti. AA

Etiketler: BM, bm genel sekreteri, Trump, Guterres
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER