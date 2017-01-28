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BM'den Trump'a çağrı

BM, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den mülteci kabulü durdurması ve tüm mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki gösterdi.

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BMden Trumpa çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den mülteci kabulü durdurması ve tüm mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki göstererek, ABD'ye, savaştan ve çatışmalardan kaçanlara sınırlarını kapatmama çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'nin göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Beyaz Saray'ın, ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaşması sonrasında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünya genelindeki mülteciler ve göçmenlerin ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğu belirtilerek, ABD'nin bu insanlar için uyguladığı yerleştirme programının önemine ve devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mültecileri yerleştirme programının hayati önemi olduğunun altı çizilen açıklamada, "BM, ABD'nin dünya genelinde savaştan, çatışmalardan ve zulümden kaçanları koruyucu rolünü ve bu alandaki liderliğini devam ettireceğini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mültecilerin; dini, ırkı ve uyruğu ne olursa olsun eşit şekilde muamele görmeleri gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz." denildi. AA

Etiketler: abd, BM, bm'den trump'a çağrı, suriye, mülteci
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