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BM'den Trump'a ağır eleştiri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Trump'ın göçmenler hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Trump'ı 'ırkçı' olarak niteledi.

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BMden Trumpa ağır eleştiri

ABD Başkanının sarfettiği ifadelerin, utanç verici ve şok edici olduğunu ifade eden BM İnsan Hakları Ofisi, bu çirkin dilin, ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını teşvik edici olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan mülteci gönderen ülkelere ağır hakaret

Trump'ın, dün Beyaz Saray'daki bir toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine hakaret ederek, "Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" demişti.

ABD'nin en güvenilir yayın organlarından biri olan Washington Post gazetesinde yayınlanan açıklamanın ardından Beyaz Saray haberi yalanlamamıştı.

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlar aldı.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatan yönetim, gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre tanımıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, İnsan hakları, BM
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