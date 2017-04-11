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Buradasınız : » » BM'den 'toplu ölümler' uyarısı

BM'den 'toplu ölümler' uyarısı

BM tarafından Nijerya'nın kuzeydoğusu, Güney Sudan, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan açlık çektiği ya da açlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

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BMden toplu ölümler uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Somali, Yemen, Güney Sudan ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini ya da açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurarak toplu ölümler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "Nijerya'nın kuzeydoğusu, Güney Sudan, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan açlık çekiyor ya da açlık riskiyle karşı karşıya." dedi.

Laerke, bu dört ülkedeki insani trajediyi sona erdirmek için bu yıl 4,4 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BM'nin bu yıl dünya genelinde 100 milyon kişiye yardım ulaştırmak için ülkelerden 22,8 milyar dolar talep ettiğini hatırlatan Laerke, şimdiye kadar sadece 2,7 milyar dolar toplanabildiğini ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edwards da "Somali yarımadası, Yemen ve Nijerya'da açlığa bağlı toplu ölümlerin yaşanması ihtimalinin artması nedeniyle uyarıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Edwards, Afrika'daki kuraklık, çatışmalar ve bu yıl BM'ye yapılan finansal yardımlardaki kesintiler nedeniyle 2011'de Somali yarımadasında 260 bin kişinin açlıktan öldüğü zamankinden daha kötü bir durumun yaşanmasının "kaçınılmaz" olduğunun altını çizdi.

Etiketler: birleşmiş milletler, açlık, toplu ölümler
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