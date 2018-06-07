BM'den "Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri" raporu

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'ın insan hakları siciline dair geniş bir değerlendirme sundu. Raporun, Suudi hükümetinin resmi daveti üzerine hazırlanmış olması da bulguları güçlendirdi.

Hapis, baskı, işkence ve idam

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre rapor, BM’nin terörle mücadele konusundaki özel raportörü İngiliz QC Ben Emmerson tarafından oluşturuldu. Emmerson seyahatinde, üst düzey Suudi siyasetçiler, yargıçlar, polisler ve savcılarla bir araya geldi.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Barışçıl yollardan ifade özgürlüğü hakkını kullananlar sistematik bir şekilde kovuşturmaya uğratılıyor. Birçoğu hapishanelerde yıllar geçiriyor. Bazıları ise göz göre göre yapılan adli hatalarla idam ediliyor. İşkence ve kötü muamele suçlusu yetkililerin cezasız kalması kültürü hakim. Sorunların düzeltilmesi için barışçıl yolların önü, sivil toplumu susturmak için alınan baskıcı önlemlerle kesiliyor."

"Küçük reform için mücadele edenleri hapse atıyor"

Raporla ilgili Guardian'a açıklama yapan Emmerson, "Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yönetimi altında, ülkede siyasi muhalefet son yılların en acımasız baskılarına maruz kalıyor. Krallık kadınlara ilk ehliyetlerini dağıtırken, bir yandan bu küçük reform için mücadele edenleri hapse atıyor" dedi.

Emmerson, Suudi Arabistan'ın liberalleştiği haberlerinin doğru olmadığnı, son iki yılda kamu yaşamında icra yetkisinin tamamen kraliyetin elinde toplandığını, yargının tamamen kralın emri altına girdiğini ve bir kuvvetler ayrılığından bahsedilemeyeceğini anlattı.