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BM'den Suriyelilere insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım gönderdi.

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BMden Suriyelilere insani yardım

Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımlarını taşıyan 26 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. 

Tırlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: AA  

Etiketler: yardım, tır, suriye, BM
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