  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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BM'den Suriye'de ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

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BMden Suriyede ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere insani yardım ulaştırmak için önümüzdeki günlerde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı sonrası BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Egeland, "ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de erişimi zor olan bölgelere ve abluka altındaki bölgelere nisan ve mayıs ayında 1 milyon insana yardım ulaştırmayı sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısı hakkında ise Egeland, saldırının arkasında kimin olduğu ve hangi silahların kullanıldığının araştırıldığını ifade ederek, "Silahlı adamlara kıyasla daha fazla çocuğun öldüğü Suriye savaşı çok iğrenç. Çocukların zehirli kimyasal silahlarla öldürüldüğü savaş, çok iğrenç." ifadelerini kullandı.

Egeland, "Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde önümüzdeki günler içinde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında buluyoruz." şeklinde konuştu.

Rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 kişi de kimyasal maddeden etkilenmişti.
 

Etiketler: BM, suriye, ateşkes çağrısı
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