BM'den Somali'deki terör saldırılarına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'nin başkenti Mogadişu'da en az 231 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, Mogadişu'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayarak, yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Antonio Guterres, Somali halkına terörle ve şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede ile işlevsel ve kapsayıcı federal bir devlet kurma yolunda birlik içinde ve beraber çalışma çağrısında da bulundu.

Mogadişu'daki hastane kaynakları, dünkü bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 231'e, yaralıların sayısının ise 275'e yükseldiğini bildirmişti.

Yerel basındaki haberlerde, dün başkent Mogadişu'da 2 bombalı saldırı düzenlendiği, saldırılardan ilkinin Safari Otel yakınlarında, diğerinin ise kentin Medine-i Münevvere bölgesinde meydana geldiği, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu da bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anısına ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Bombalı saldırıları henüz üstlenen ise olmadı.