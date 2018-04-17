BM'den Rusya'nın Duma açıklamasına yalanlama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, kimyasal silah kullanımıyla ilgili soruşturma yürütmek için Suriye'ye ulaşan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) ekibinin Duma'ya erişim için BM onayı beklediği iddialarına yanıt verdi.

Dujarric, ''BM, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Duma’ya gitmesi ve soruşturma yürütmesi için gerekli izni verdi.'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, KSYÖ ekibinin BM onayı olmadığı için Duma'ya gidemediğini söylemişti.

KSYÖ'nün soruşturmayı ortak bir mekanizma olmadığı için BM ile değil bağımsız yürüttüğünü söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu soruşturmaya destek verdiğini, bütün kanıtlara ulaşılması ve resmin bütününün görülmesi için KSYÖ ekibinin tüm bölgelere erişimine izin verilmesini görmek istediğini sözlerine ekledi.

Dujarric, Suriye'deki savaşın yeterince uzadığını ve siyasi sürece dönülmesi gerektiğinden bahsetti.

Fransa, ABD ve İngiltere BMGK'ya yeni bir tasarı sundu

Öte yandan Fransa, ABD ve İngiltere BM Güvenlik Konseyine Suriye'deki kimyasal silah kullanımın soruşturulması için bağımsız bir BM mekanizması kurulması, insani yardımların ulaştırılabilmesi ve siyasi sürecin başlatılması için yeni bir karar tasarısı daha sundu.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA