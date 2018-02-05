  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.77
    EURO 4.693
  • BIST 117559.21
    ALTIN 161.725
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM'den Myanmar hükümetine uyarı

BM'den Myanmar hükümetine uyarı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, "Myanmar, bölgenin güvenliğine şiddetli etkisi olabilecek ciddi krizle karşı karşıya." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden Myanmar hükümetine uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara zulmünün bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Hüseyin, Endonezya'da düzenlenen insan haklarıyla ilgili bir toplantıda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete, soykırım ve etnik temizlik eylemlerinin de dahil olmuş olabileceğini belirtti.

"Myanmar, bölgenin güvenliğine şiddetli etkisi olabilecek ciddi krizle karşı karşıya." diyen Hüseyin, bugünün insan hakları ihlallerinin yarının çatışmalarına neden olacağını söyledi. 

Hüseyin, bu krizin, Arakan eyaletinde yaşayan Rohingyalara karşı 50 yıldır süren ayrımcılık ve şiddetin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Eğer Rohingya krizi dini kimliklere dayalı daha büyük bir çatışmaya neden olursa bunu izleyen ihtilaflar tehlike çanlarının çaldığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeyd Raad el Hüseyin, myanmar, birleşmiş milletler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER