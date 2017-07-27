  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.138
  • BIST 108391.71
    ALTIN 143.499
Buradasınız : » » BM'den Mescid-i Aksa açıklaması

BM'den Mescid-i Aksa açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Mescid-i Aksa olaylarında geri adım atmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden Mescid-i Aksa açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Mescid-i Aksa olaylarında geri adım atmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Mescid-i Aksa'daki krizin 14 Temmuz öncesi statüye dönülerek aşılmasından memnuniyet duyduğu ve gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada taraflar arasındaki diyaloğun sürmesi ve bu diyaloğun toplumlar arasında güven tesis edecek atmosferin oluşturulmasına katkı sağlamasının umulduğu vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ilgili taraflarla temaslarını sürdüreceği ifade edildi. AA

Etiketler: birleşmiş milletler, Mescid-i Aksa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER