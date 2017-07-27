BM'den Mescid-i Aksa açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Mescid-i Aksa olaylarında geri adım atmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Mescid-i Aksa'daki krizin 14 Temmuz öncesi statüye dönülerek aşılmasından memnuniyet duyduğu ve gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada taraflar arasındaki diyaloğun sürmesi ve bu diyaloğun toplumlar arasında güven tesis edecek atmosferin oluşturulmasına katkı sağlamasının umulduğu vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ilgili taraflarla temaslarını sürdüreceği ifade edildi. AA