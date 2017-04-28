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BM'den Makedon meclisindeki şiddetle ilgili açıklama

BM'den yapılan açıklamada, demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemeyeceği vurgusu yapıldı.

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BMden Makedon meclisindeki şiddetle ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alınıp darbedilmesine ilişkin, demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Makedonya meclisinde yaşanan olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Dujarric, "Demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddet kabul edilemez. Bütün siyasi güçlere anlaşmazlıkları anayasaya bağlı kalarak demokratik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişinin tıbbi yardım için hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.

Etiketler: BM, Makedonya, makedon meclisi, birleşmiş milletler
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