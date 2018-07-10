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BM'den Kuzey Kore'ye ziyaret

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

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BMden Kuzey Koreye ziyaret

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Lowcock, ülkedeki "insani durumu daha iyi anlamak" amacıyla perşembe gününe kadar resmi yetkililer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Lowcock, 2011'den bu yana Kuzey Kore'yi ziyaret eden bu pozisyondaki ilk BM yetkilisi. 

Mark Lowcock, ziyaretinden önce Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'ına tekabül eden 10 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.  

Kaynak: AA

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