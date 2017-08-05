  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » BM'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı

BM'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı

Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

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BMden Kuzey Koreye yeni yaptırım kararı

Balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi. AA 

Etiketler: BM, Kuzey Kore
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