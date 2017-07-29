  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » BM'den Kuzey Kore’ye kınama

BM'den Kuzey Kore’ye kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadığı bildirildi.

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BMden Kuzey Koreye kınama

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "muhtemelen kıtalar arası" yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Guterres'in, uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ettiği Kuzey Kore'yi, yaptığı füze denemesi nedeniyle kınadığı kaydedildi.

Bu denemenin de öncekiler gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin sorunların çözümünde uluslararası toplumla birlikte çalışması talep edildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Güney Kore'nin iletişim kanallarını tekrar açma talebine Kuzey Kore'nin olumlu yanıt vermesi çağrısı yapıyor. Guterres özellikle herhangi bir yanlış anlama ya da hesaplama riskini ve tansiyonu düşürmesi için ordular arası iletişim kanallarının açılmasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: BM, Kuzey Kore, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, balistik füze
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